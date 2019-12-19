Ученые указали на рост популярности вейпов среди подростков

ТАСС, 20 декабря. Число подростков, пробовавших электронные сигареты еще до того, как им исполнилось 14 лет, утроилось за последние пять лет. К такому выводу пришли американские наркологи, опубликовавшие результаты своих наблюдений в статье в журнале American Journal of Public Health .

"Я уверена в том, что никто никогда не ожидал бы столь больших изменений в частоте употребления других источников никотина, таких как сигары или жевательный табак. Популярность вейпов резко выросла за последние пять лет и, что важно, дети начинают пробовать их очень рано. Больше половины подростков, курящих в 16-17 лет, познакомились с вейпами еще до того, как им исполнилось 14 лет", - отметила нарколог из университета штата Мичиган в Энн-Арбор Ребекка Эванс-Полс.

В последние три года благодаря резкому распространению вейпов среди курильщиков медики и биологи начали активно интересоваться тем, обладают ли электронные сигареты плюсами, которые им приписывают их создатели. Вдобавок они начали сравнивать их негативные качества со свойствами обычных сигарет и изучать уникальные негативные характеристики, несвойственные для классических табачных изделий.

Особенно большие опасения, как отмечает Эванс-Полс, у медиков и специалистов по общественному здоровью вызывает то, что вейпы стали особенно популярны среди подростков благодаря их почти неограниченной доступности, вкусовым добавкам и яркой рекламе. Кроме того, два года назад канадские наркологи обнаружили, что никотиновые испарители не предотвращают, а способствуют распространению классического курения среди несовершеннолетних.

Никотин и подростки

Руководствуясь этой идеей, Эванс-Полс и ее коллеги впервые изучили то, насколько сильно изменилась популярность электронных сигарет среди детей и подростков, чей возраст еще не достиг 14 лет. Для этого наркологи проанализировали данные, собранные национальными здравоохранительными службами США в рамках проекта National Youth Tobacco Survey (NYTS).

В этом исследовании участвуют сотни тысяч подростков и детей в возрасте от 9 до 19 лет, согласившихся анонимно рассказать врачам о том, когда они начали курить, как часто они это делают и какие марки сигарет, вейпов или других источников никотина они предпочитают. В общей сложности, каждый год в нем принимают участие несколько миллионов молодых людей.

Эванс-Полс и ее команда проанализировали последний набор данных, собранных в рамках NYTS, и отобрали из них анкеты тех 16-17-летних подростков, которые начали курить за несколько лет до проведения опроса. Эти данные они сопоставили с аналогичной информацией за 2014 год.

Оказалось, что сейчас примерно каждый третий курящий подросток, 28% из них, познакомился с никотиновыми испарителями еще до того, как ему или ей исполнилось 14 лет. Пять лет назад этот показатель был втрое ниже - он не превышал 9%. При этом доля подростков, начавших курить в самом раннем возрасте, почти не изменилась или даже несколько снизилась за это же время.

Как отмечает Эванс-Полс, ученые пока не могут назвать точную причину появления этих различий, однако, по ее мнению, они связаны с расхожими представлениями о том, что электронные сигареты не вызывают зависимости и что они менее опасны для здоровья, чем обычные табачные изделия. Последующие наблюдения, как надеются ученые, покажут, так ли это на самом деле.