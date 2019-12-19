В Подмосковье около 6 тыс. детей посетят губернаторскую елку в "Крокус Сити"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Порядка 6 тыс. детей из Московской области посетят губернаторскую елку, которая пройдет в пятницу в "Крокус Сити". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"20 декабря состоится губернаторская елка в "Крокус Сити" на 6 тыс. детей, все приглашенные посмотрят новогоднее юбилейное мегашоу "День рождения Деда Мороза". Все дети, приглашенные на новогодний праздник, получат подарок от губернатора Подмосковья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 25 декабря в дворце спорта "Мегаспорт" порядка 4,5 тыс. детей из Подмосковья смогут бесплатно посмотреть ледовый мюзикл Татьяны Навки "Красавица и чудовище", а 30 декабря порядка 2 тыс. детей приглашены на ледовое шоу Евгения Плющенко "Золушка".

Как ранее сообщала пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья, 18 декабря в Доме правительства Московской области в Красногорске состоялась губернаторская елка с участием 1,5 тыс. детей. Приглашенные смогли посмотреть музыкальную сказку "Морозко" Московского областного театра юного зрителя, поучаствовать в мастер-классах, а также получить подарок. Всего в регионе в дни празднования Нового года и Рождества пройдет свыше 1,5 тыс. мероприятий, на которые пригласили более 650 тыс. детей.