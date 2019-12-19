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"Известия": ГИБДД могут разрешить проверять всех водителей на алкоголь и наркотики

Кроме того, может появиться новый признак опьянения - "показания приборов, свидетельствующие об обнаружении наличия алкоголя или наркотических средств и психотропных веществ"
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© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. МВД России подготовило проект изменений в правила освидетельствования автомобилистов, который позволит ГИБДД проводить предварительные проверки всех водителей на алкоголь и наркотики при помощи бесконтактного детектора или бумажного наркотеста. При этом водители смогут отказаться от проведения теста без правовых последствий, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Проект содержит новый признак опьянения: "показания приборов (средств), свидетельствующие об обнаружении наличия алкоголя или наркотических средств и психотропных веществ". Для его выявления будет проводиться экспресс-тест на месте с использованием детектора алкоголя, проводящего анализ выдыхаемого водителем воздуха, или бумажного наркотеста, при помощи которого будет происходить экспресс-анализ слюны на предмет содержания следов наркотиков.

Как отмечают "Известия", сейчас проверка при помощи алкотестера проводится только в присутствии понятых, с видеосъемкой и составлением протокола. Новые тесты будут считаться предварительными, поэтому данные меры не потребуются.

Кроме того, с помощью новых средств будет проводиться не само освидетельствование, а лишь предварительная проверка водителей, которых сотрудники ГИБДД подозревают в нетрезвом вождении. Сейчас они ориентируются на пять признаков: запах алкоголя изо рта автомобилиста, нарушение речи и неустойчивость позы, резкое изменение окраски кожи лица или нелогичное поведение. Экспресс-тесты же помогут "в случае неочевидности наличия у автомобилистов характерных признаков алкогольного или наркотического опьянения".

В МВД добавили, что при положительном результате экспресс-теста автомобилиста направят на медосвидетельствование для выяснения точного количества выпитого или уточнения вида употребляемого наркотика.

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