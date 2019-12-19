В Facebook намерены пресекать попытки помешать проведению переписи населения США

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Сотрудники американской корпорации Facebook намерены противодействовать попыткам помешать проведению переписи населения США, запланированной на 2020 год. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в четверг на ее официальном сайте.

Как следует из документа, специалисты Facebook намерены удалять из принадлежащих ей соцсетей Facebook и Instagram любые сообщения с "вводящей в заблуждение информацией относительно того, как и когда можно участвовать в переписи". Аналогичным образом будут поступать с сообщениями, в которых говорится, что указанная процедура является бесполезной, а также с призывами к американцам не предоставлять властям сведения о себе.

Новые правила вступят в силу в начале следующего месяца. Для идентификации потенциально нарушающих их записей сотрудники Facebook намерены применять специализированные программы. Для анализа сообщений планируется привлекать экспертов. В Facebook подчеркнули, что готовы удалять записи, которые нарушают новые правила, даже в тех случаях, когда их размещают политические деятели. Представители компании также намерены распространять в соцсетях верные данные, касающиеся участия в переписи населения США.

Руководство Facebook в последние годы не раз подвергалось критике со стороны властей США и американской общественности. Компанию обвиняли в том, что она не принимает адекватных мер против распространения в принадлежащих ей соцсетях заведомо ложной информации.