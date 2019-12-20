Выставка Expo-2025 в Осаке пройдет с апреля по октябрь

ТОКИО, 20 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии одобрило график проведения Всемирной выставки Expo-2025 в Осаке с 13 апреля по 13 октября 2025 года. Такое решение было принято по итогам заседания кабинета министров в пятницу.

Изначально планировалось, что мероприятие пройдет с 3 мая по 3 ноября, однако сроки были сдвинуты. В качестве места проведения был выбран насыпной остров Юмэсима в Осакском заливе. Он расположен по соседству с выставочным комплексом INTEX Osaka, где в 2019 году был организован саммит Группы двадцати (G20). Японская сторона представит подробный график проведения мероприятия на заседании Международного бюро выставок в 2020 году.

На строительство объектов к Expo-2025 планируется потратить около 125 млрд иен ($1,1 млрд), а эксплуатационные расходы за период проведения составят порядка 80 млрд иен ($730 млн).

Осака уже принимала у себя Expo в 1970 году. Тогда мероприятие проходило спустя шесть лет после токийской Олимпиады на фоне экономического развития страны и появления скоростных автомагистралей, суперэкспрессов "синкансэн" и других технических достижений. Специально для выставки в Осаке построили обширный парк, где главным элементом стала 70-метровая скульптура под названием "Башня солнца", а за время проведения экспозиции ее посетили 64 млн человек.

Тема Expo-2025 - "Создавая общество будущего для сияющей жизни". Она пересекается с поставленными ООН Целями устойчивого развития до 2030 года и иллюстрирует желание объединить людей для искоренения проблем нищеты, голода, достижения равенства в обществе и решения задач по улучшению экологии. Согласно предварительным оценкам, выставка привлечет около 28 млн посетителей и принесет экономике Осаки порядка $18 млрд.

Традиции Всемирных выставок восходят к середине XIX столетия: первая Expo состоялась в Лондоне в 1851 году, а Париж был ее столицей шесть раз. Expo является самой крупной международной выставкой, в которой участвуют более 170 стран. Каждые пять лет они демонстрируют свои достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства.