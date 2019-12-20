В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина, обвиняемого в нарушении авторских прав, к двум годам лишения свободы условно. Приговор по делу о сети подпольных онлайн-кинотеатров вынесен в истории судебной практики России впервые, сообщает действующая в сфере расследования и предупреждения киберпреступлений компания Group-IB, участвовавшая в данном процессе.

"Этим кейсом создан важный прецедент привлечения владельцев пиратских ресурсов к уголовной ответственности. На пиратов работают организованные преступные группы: одни снимают видео в кинотеатрах, другие делают перевод, третьи озвучивают картину, четвертые адаптируют и выкладывают "пиратки" в сеть. Только уголовное преследование в сочетании с ужесточением антипиратского законодательства может привести к тому, что количество желающих заняться этим противозаконным бизнесом уменьшится", - отметил руководитель департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин, слова которого приводятся на сайте компании.

Согласно картотеке суда, приговор в отношении Сайгина действительно вынесен, дело, зарегистрированное 10 июня, было рассмотрено 19 декабря. Сайгину предъявлялось обвинение по пункту "в" ч. 3 ст. 146 УК РФ ("Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение и перевозка контрафактных экземпляров произведений и фонограмм в целях сбыта, совершенные в особо крупном размере"). Других подробностей в базе данных суда не приводится.

По данным Group-IB, Станислав Сайгин владел группой онлайн-кинотеатров, публикующих нелицензионный контент: kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятком их "зеркал", среди которых kinogb.site, kinogb.me, kinogb.life, kinogb.cc, kinogb.mobi, kinokot.me, kinogb.tv. На каждом сайте находилось более 10 тыс. наименований различных фильмов и сериалов. Контент данные сайты получали от одной из крупнейших пиратских сетей - Moonwalk (прекратила работу в октябре 2019 года), а рекламодателями выступали онлайн-казино.

По оценкам Group-IB, в 2019 году впервые за пять лет рынок пиратских ресурсов в российском сегменте интернета показал падение: его объем составил $63,5 млн, что на 27% ниже показателя 2018 года.