Москалькова выразила соболезнования близким погибшего при стрельбе сотрудника ФСБ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила соболезнования семье и близким погибшего сотрудника ФСБ и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе перестрелки у здания спецслужбы на Большой Лубянке в Москве. Об этом сообщается в Instagram Москальковой в пятницу.

"Выражаю соболезнования семье и близким погибшего в результате стрельбы у здания ФСБ. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.

Как сообщили в СК РФ в четверг, вечером 19 декабря мужчина открыл стрельбу у здания ФСБ на Большой Лубянке в сторону сотрудников правоохранительных органов. В результате происшествия погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России журналистам сообщили, что преступник нейтрализован, его личность устанавливается.