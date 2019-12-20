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Стрельба на Лубянке

Москалькова выразила соболезнования близким погибшего при стрельбе сотрудника ФСБ

Омбудсмен также пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила соболезнования семье и близким погибшего сотрудника ФСБ и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе перестрелки у здания спецслужбы на Большой Лубянке в Москве. Об этом сообщается в Instagram Москальковой в пятницу.

"Выражаю соболезнования семье и близким погибшего в результате стрельбы у здания ФСБ. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.

Как сообщили в СК РФ в четверг, вечером 19 декабря мужчина открыл стрельбу у здания ФСБ на Большой Лубянке в сторону сотрудников правоохранительных органов. В результате происшествия погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России журналистам сообщили, что преступник нейтрализован, его личность устанавливается.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаСтрельба на Лубянке
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