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На Полюсе холода в Якутии открылась новая школа

В ней будут обучаться 220 учеников

ЯКУТСК, 20 декабря. /ТАСС/. Новая школа открылась в пятницу в селе Томтор Оймяконского района, известном также как Полюс холода. Об этом сообщил ТАСС министр образования и науки Якутии Владимир Егоров.

Томторская средняя общеобразовательная школа носит имя якутского писателя-прозаика уроженца Оймяконского района Николая Заболоцкого. Деревянное одноэтажное здание было построено в 1969 году и за 50 лет пришло в аварийное состояние. В настоящее время в школе учатся более 160 детей.

"Мы ввели новый объект - каменную школу на 220 мест в селе Томтор Оймяконского района. Открытие социального учреждения всегда значимое событие для якутян, особенно на территории Севера. Каменное здание построено в рамках государственной программы Якутии "Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2016-2022 годы и на плановый период до 2026 года". Кроме учебных классов здесь имеются библиотека, спортивный и актовый залы, обеспечено надежное теплоснабжение", - сказал Егоров.

Возведение новой двухэтажной школы началось в 2014 году. Общая стоимость строительства с мебелью, оборудованием и прочими расходами составила более 460 млн рублей.

Село Томтор находится на востоке Якутии в Оймяконском районе. В нем проживают более 1 тыс. человек. Село Томтор известно как Полюс Холода: в феврале 2013 года в селе была зафиксирована рекордно низкая температура - минус 71,2 градуса.

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