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Федор Конюхов пересечет Атлантический и Тихий океаны на катамаране на солнечной энергии

Путешествие запланировано на 2021-2022 годы

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российский путешественник Федор Конюхов планирует в 2021-2022 годах совершить первый одиночный переход через Атлантический и Тихий океаны на катамаране, работающем на солнечной энергии. Об этом ТАСС сообщил его сын и менеджер проекта Оскар Конюхов.

"В 2021-2022 годах Федор Конюхов планирует совершить первые в истории одиночные переходы Атлантического и Тихого океанов на катамаране на солнечной энергии. В рамках проекта NOVA планируется построить катамаран океанского класса длиной 11 м, оборудованный электрическими моторами и солнечными модулями", - сообщил он.

По словам Конюхова-младшего, катамаран находится в стадии проектирования, буквально в четверг дизайнеры сдали чертежи. Строительство начнется в январе 2020 года на английской верфи Rannoch Adventurе. Солнечные батареи изготовит компания "Хевел" в Санкт-Петербурге.

Путешествие будет проходить в два этапа. В феврале-марте 2021 года Конюхов намерен пройти по маршруту Канарские острова - остров Антигуа протяженностью около 3 тысяч морских миль. В рамках второго этапа в декабре 2022 года запланировано пересечение Тихого океана по маршруту Чили - Австралия протяженностью порядка 9 тысяч морских миль. Все путешествие займет около шести месяцев.

На переходах Конюхов будет вести видеодневник и проводить экологический мониторинг океана, ежедневно отмечая наличие или отсутствие пластиковых отходов в морской воде, отметил менеджер проекта.

Федор Конюхов - российский путешественник и исследователь, который совершил пять одиночных кругосветных плаваний. Он 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи вершинах мира. С 1992 по 1997 год Конюхов покорил Эльбрус, Эверест, Аконкагуа, Килиманджаро, массив Минсона, пики Косцюшко и Мак-Кинли.

Теги
Конюхов, Федор Филиппович
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