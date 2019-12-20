Наивысший уровень опасности из-за непогоды объявлен на севере Италии

ТАСС, 20 декабря. Наивысший - красный - уровень опасности объявлен в области Лигурия из-за ожидаемых там в пятницу сильных ливней и гроз. Об этом сообщил Департамент гражданской защиты страны.

По его сведениям, существует риск схода оползней и наводнений. Местами порывы ветра могут достигать более 41 м/с. Как отмечает телеканал Sky TG24, в связи с непогодой местные власти распорядились закрыть школы, музеи, библиотеки, парки, кладбища. В качестве меры предосторожности закрыт участок автомагистрали Турин - Савона.

Оранжевый уровень опасности в пятницу объявлен в некоторых районах Ломбардии, Пьемонта и Эмилии-Романьи.