{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Наивысший уровень опасности из-за непогоды объявлен на севере Италии

Из-за ливней есть риск схода оползней и наводнений

ТАСС, 20 декабря. Наивысший - красный - уровень опасности объявлен в области Лигурия из-за ожидаемых там в пятницу сильных ливней и гроз. Об этом сообщил Департамент гражданской защиты страны.

По его сведениям, существует риск схода оползней и наводнений. Местами порывы ветра могут достигать более 41 м/с. Как отмечает телеканал Sky TG24, в связи с непогодой местные власти распорядились закрыть школы, музеи, библиотеки, парки, кладбища. В качестве меры предосторожности закрыт участок автомагистрали Турин - Савона.

Оранжевый уровень опасности в пятницу объявлен в некоторых районах Ломбардии, Пьемонта и Эмилии-Романьи.

Теги
Италия
Реклама на ТАСС
Федор Конюхов пересечет Атлантический и Тихий океаны на катамаране на солнечной энергии
Путешествие запланировано на 2021-2022 годы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС