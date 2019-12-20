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Путин отметил профессионализм и компетентность сотрудников "АнРуссТранс"

Президент также отметил труд коллектива компании, благодаря которому осуществлялась перевозка пассажиров и грузов между портами Кавказ и Крым

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил коллектив "АнРуссТранс" с 15-летием восстановления регулярного прямого железнодорожного паромного сообщения Крым - Кавказ. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Перед компанией были поставлены масштабные, востребованные временем задачи. Благодаря вашему профессионализму, компетентности, ответственному отношению к делу все они были успешно выполнены: в самые короткие сроки восстановлены железнодорожные паромы, создана современная портовая инфраструктура", - подчеркнул президент.

Путин также отметил труд сотрудников, благодаря которому осуществлялась бесперебойная перевозка большого количества пассажиров и грузов между портами Кавказ и Крым, а также их вклад в социально-экономическое развитие юга России.

Группа компаний "АнРуссТранс" осуществляет регулярные международные и внутрироссийские железнодорожные и морские перевозки навалочных, генеральных и негабаритных грузов по различным направлениям.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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