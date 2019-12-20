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Американская компания опубликовала список худших паролей в 2019 году

Первое место заняла простейшая последовательность цифр - "123456"

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Американская компания по кибербезопасности Splashdata опубликовала рейтинг худших по надежности паролей за 2019 год. Как отмечается на сайте компании, для его составления специалисты проанализировали свыше 5 миллионов аккаунтов, чьи пароли стали известны мошенникам.

"Хотя меня радует, что пароль "password" [с англ. "пароль"] больше не занимает первое место, пользователи продолжают выбирать предсказуемые последовательности букв или цифр. Среди новых в нашем топе - 1q2w3e4r и qwertyuiop", - сказал исполнительный директор компании Морган Слейн.

Худшим паролем 2019 года стала простейшая последовательность цифр - "123456", на нее пришлось 4% всех случаев утечки персональных данных. Второе место получила комбинация "123456789". На третьем месте расположились первые пять букв верхнего ряда клавиатуры - qwerty. В десятку вошли комбинации "123123" и "654321". В топ-25 худших попали также слова "welcome" (с англ. "добро пожаловать") и "password1". Как поясняет глава Splashdata, "внесение незначительных изменений в простейший пароль не сделает его надежным". Не смогут обеспечить безопасность личных данных и пароли-имена, особенно если это имена известных личностей.

"Цель наших ежегодных рейтингов состоит в том, чтобы заставить людей задуматься о защите своих персональных данных в интернете. И, по-моему, у нас это получается, - заключил Морган Слейн. - Если вы нашли в нашем списке свой пароль, обязательно смените его".

Профессионалы в сфере компьютерной безопасности приводят несколько базовых советов по выбору пароля. По их словам, стоит использовать слова или фразы от 12 символов и больше с использованием строчных и прописных букв. Также следует придумать разные секретные комбинации для различных площадок и устройств. Кроме того, в некоторых случаях рекомендуется использовать специальные программы для генерации пароля.

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