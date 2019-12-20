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Больше иностранных лайнеров и отечественный маршрут. Как в ДФО развивается круизный туризм

Субъекты разрабатывают концепцию дальневосточной круизной линии, которая выведет отрасль на новый уровень
Круизный лайнер Costa Serena во время прибытия в порт Владивостока Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Круизный лайнер Costa Serena во время прибытия в порт Владивостока
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Прибрежные регионы Дальнего Востока в эти дни подводят итоги круизного сезона - 2019 и составляют планы на 2020 год: Приморский край показал рекордное за три года число визитов иностранных лайнеров, Сахалин принял три крупных иностранных судна, Камчатка организует экспедиционные туры по Северному морскому пути, а Магаданская область строит инфраструктуру для туристов в бухте Нагаева.

Одновременно регионы разрабатывают концепцию дальневосточной круизной линии, которая должна вывести отрасль на новый уровень. Об итогах сезона и перспективах создания нового маршрута корреспонденты ТАСС узнали у экспертов и властей регионов.

Рост пассажиропотока

Число заходов иностранных круизных лайнеров постоянно растет в Приморье, а с ним растет и количество иностранных туристов. Туроператоры Камчатки, в свою очередь единственные на Дальнем Востоке, организуют круизные программы экспедиционного характера по Северному морскому пути.

"Продвижение порта Владивосток как круизного центра позволило увеличить количество судозаходов с шести в 2016 году до 16 в 2019 году. По точным подсчетам общий круизный пассажиропоток в 2019 году составил свыше 29 тыс. туристов против 13,487 тыс. в 2018 году", - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Приморья. В 2018-2019 годы в порту Владивосток углубили дно, это позволило принять лайнер одной из крупнейшей в мире круизной компании Royal Caribbean и, впервые, океанский суперлайнер MSC Splendida, на борту которого было более 3 тыс. пассажиров.

На Камчатке туристический поток в последние годы также постоянно растет, рассказала ТАСС заместитель председателя правительства Камчатского края Марина Суббота. По ее словам, в 2019 году краевой центр уже принял 20 круизных судов благодаря реконструкции причальных сооружений. На 2020 год разработаны арктические программы с посещением Командорских островов, побережья Камчатки, Чукотки, а также Красноярского края, Архангельской и Мурманской областей на судах ледового класса.

"Стоимость таких круизов, конечно, высокая, но места заказываются уже за год. Особенно интересны эти программы гражданам Германии и США", - сказала собеседница агентства.

Сахалин, в свою очередь, принял в 2018 году три крупных судна и примерно столько же посетили регион в 2019 году, кроме того, он включен в небольшие и экспедиционные круизы. Чаще всего на лайнерах в Сахалинскую область приезжают туристы из Японии, чуть меньше из Кореи, США, Австралии и других стран, сообщили ТАСС в правительстве области.

Дальневосточная линия

В сентябре на полях V Восточного экономического форума (ВЭФ) Сахалинская область, Камчатка, Приморье и Чукотка подписали соглашение о развитии круизного туризма. Документ в том числе подразумевает создание дальневосточной круизной линии, первого российского морского маршрута, объединяющего порты побережья Дальнего Востока. Приморский край уже заявил, что готов стать отправной точкой - хабом, с которого будут начинаться маршруты такой линии.

В частности, документ, подписанный на ВЭФ, предусматривает совместную разработку и продвижение межрегионального круизного бренда Pacific Russia, а включение всех четырех субъектов в маршрут круизных операторов фактически создаст "Восточное кольцо России", сообщили ТАСС в правительстве Сахалинской области. Марина Суббота пояснила ТАСС, что концепция маршрута Pasific Russia уже разработана и даже презентована на круизном форуме в Республике Корее, а также на туристических выставках в Сингапуре и Японии. "А с Японией и Кореей уже достигнуты договоренности о заходе круизных судов в будущем году", - добавила собеседница агентства.

Принимать суда, идущие через Арктику, готова Магаданская область. Здесь они могут пополнить запасы, а туристы смогут осматривать достопримечательности и знакомиться с историей освоения Колымы, рассказали ТАСС в правительстве региона. В регионе уже началось обустройство прибрежной инфраструктуры в бухте Нагаева и на острове Завьялова, где планируется построить причалы, турбазу, пункты питания для туристов и пункт пропуска через госграницу. Строительство турбазы на острове Завьялова уже ведется полным ходом, работы по проекту планируется завершить к концу 2023 года.

"Реализация проекта позволит принимать морские пассажирские суда, что, в свою очередь, поможет нам привлечь до 7 тыс. туристов в год. В связи с этим введение регулярных круизов через Арктику позволило бы еще больше увеличить турпоток в Магаданскую область", - сообщили ТАСС в правительстве Магаданской области

Развитие смежных отраслей

Создание дальневосточной круизной линии поможет развить индустрию гостеприимства, создать новые рабочие места, расширить возможности для международного сотрудничества и привлечь инвестиции в развитие инфраструктуры. Но эффективной она может быть только при наличии пассажиропотока, который может сформироваться из работающих на побережье сотрудников рыбной отрасли, туристов, в том числе азиатских, охотников, рыболовов, считает доцент кафедры экономики и организации производства Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Виталий Животов.

"Нельзя забывать, что для восстановления линии требуется совершенно новый современный флот, способный обеспечить быстрое и комфортное передвижение, высадку пассажиров, в том числе при отсутствии причальных сооружений", - отметил Животов. Эксперт рассказал, что в Приморском крае до середины 1990-х годов действовала пассажирская пароходная линия, которой пользовались, например, сменные экипажи судов, жители побережья, работники прибрежных производств и туристы. Она пролегала от Владивостока до северных территорий Приморского края и порта Ванино Хабаровского края, суда заходили почти во все города и поселки побережья.

Работа линии прекратилась, так как стала экономически нецелесообразной, несколько важных предприятий на побережье закрылись, суда, которые на ней работали, устарели и были списаны. "Сказалось и развитие автодорожной сети до поселков на побережье края, что привело к дублированию сухопутных и морских маршрутов и тем самым снизило целесообразность морских грузовых и пассажирских перевозок", - пояснил Животов.

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