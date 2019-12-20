Минздрав ведет последовательную работу по увеличению фиксированного оклада медиков

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Минздрав с 2014 года проводит последовательную работу по увеличению фиксированной части зарплаты медицинских работников, сообщил в пятницу журналистам замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции 19 декабря заявил, что следует избавиться от несправедливой разницы в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада. По его словам, единый подход нужно сделать по всей стране.

"Это абсолютно соответствует предложениям министерства здравоохранения. Напомню, что с 2014 года министерством проводится последовательная работа по увеличению фиксированной части оплаты труда медиков. В этом смысле, те указания, которые были даны президентом, вне всякого сомнения будут эффективными в плане обеспечения стабильности заработка врачей", - сказал он.

По словам главы государства, также нужно ввести единый подход к стимулирующим выплатам медработникам, а также нельзя снижать дополнительные надбавки за работу в особых условиях.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что дефицит врачей в системе здравоохранения составляет 25 тыс. человек, а среднего медицинского персонала - 130 тыс. человек. В четырех регионах оклад врачей составляет менее 30% от средней зарплаты по региону, и только в десяти регионах он превышает 50%. Тогда Путин потребовал проанализировать всю организацию работы в первичном звене здравоохранения и принять дополнительные меры по его укреплению.