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В Амурской области 31 декабря 2019 года будет выходным днем для госслужащих

Рабочий день перенесли на 28 декабря

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Амурской области решили сделать 31 декабря 2019 года выходным днем для государственных служащих, сообщил в пятницу на своей странице в Instagram губернатор Василий Орлов.

"Итак, все необходимые документы готовы, 31 декабря будет выходным днем. Такое решение мы приняли для государственных служащих исполнительных органов власти. Рабочий день переносим на 28 декабря", - написал он.

Работодателям в иных органах и организациях власти рекомендуют принять аналогичные решения. Вместе с тем при принятии решений должны быть соблюдены положения трудового законодательства в части согласия работников, порядка оплаты их труда, учтены вопросы производственной необходимости.

"Понимаю, что не везде возможно сделать 31 декабря выходным днем. Некоторые службы всегда работают в режиме нон-стоп. Все эти моменты надо учитывать. Поэтому считаю необходимым обеспечить работу дежурных групп в детских садах, как 28-го, так и 31 декабря", - отметил Орлов.

Глава Томской области Сергей Жвачкин первым перенес рабочий день в администрации региона с 31 на 28 декабря "по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых лежит основная тяжесть подготовки к новогодним праздникам". Инициатива Жвачкина вызвала общественный резонанс - за томским губернатором 31 декабря 2019 года выходным днем объявили власти ряда регионов РФ.

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции 19 декабря отметил, что считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и накануне Нового года. Законопроект о введении выходного дня 31 декабря внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР 28 ноября.

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