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Коллекторы предложили уточнить термин "психологическое давление"

В Ассоциации коллекторских агентств считают, что значение этого термина в законопроекте "О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц" допускает субъективную трактовку
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Термин "психологическое давление" следует уточнить в законопроекте "О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц", считают в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ассоциации.

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"Без четкого определения трактовка представляется несколько субъективной, и мы вновь и вновь возлагаем надежды на суд, который нам все пояснит. Например, понятие "психологическое давление": что значит? Как показывает практика, к этому понятию можно отнести любое действие со стороны взыскателя, включая сам факт звонка, или, например, перечисление последствий, к которым может привести уклонение от выплат. Именно поэтому мы предлагаем или отказаться от термина "психологическое давление", или указать, что не является таким давлением через перечисление конкретных примеров", - приводит пресс-служба слова президента СРО НАПКА Эльмана Мехтиева.

Среди других предложений НАПКА содержится обязательное участие коллекторских агентств в саморегулируемых организациях (СРО), что обеспечит дополнительный контроль за деятельностью взыскателей.

В пресс-службе пояснили, что в данный момент ведется активное обсуждение законопроекта "О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц", который разрабатывается взамен закона о взыскании долгов физлиц.

"Очевидно, что действующие нормы регулирования не обеспечивают надлежащего баланса интересов должников и кредиторов, - комментирует Мехтиев. - Основные поправки, которые мы предлагаем внести, в той или иной степени направлены как на защиту прав должников, так и на обеспечение защиты прав кредиторов. Мы считаем, что каждая организация, ведущая деятельность по возврату просроченной задолженности, должна подчиняться единым правилам и соблюдать одинаковые требования. Делать исключения для какого-то сегмента странно, так как потребителю все равно, кто ему звонит - главное, чтобы они не нарушали единых правил".

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В соответствии с дорожной картой регуляторной гильотины законопроект должен быть внесен в Госдуму в марте 2020 года, напомнил он.

Ранее газета "Коммерсант" написала, что Минюст разработал законопроект "О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц" взамен закона о взыскании долгов физлиц. Согласно документу, досудебный (претензионный) порядок возврата просроченной задолженности физлиц станет обязательным, и в реестр ФССП должны будут включаться не только коллекторские агентства, но и сами кредитные организации, если они осуществляют деятельность по возврату задолженности. Также проект закона предусматривает, что взыскатель сможет обратиться в суд не с первого дня просрочки по долгу, а только после 30 дней.

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