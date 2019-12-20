Коллекторы предложили уточнить термин "психологическое давление"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Термин "психологическое давление" следует уточнить в законопроекте "О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц", считают в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ассоциации.

"Без четкого определения трактовка представляется несколько субъективной, и мы вновь и вновь возлагаем надежды на суд, который нам все пояснит. Например, понятие "психологическое давление": что значит? Как показывает практика, к этому понятию можно отнести любое действие со стороны взыскателя, включая сам факт звонка, или, например, перечисление последствий, к которым может привести уклонение от выплат. Именно поэтому мы предлагаем или отказаться от термина "психологическое давление", или указать, что не является таким давлением через перечисление конкретных примеров", - приводит пресс-служба слова президента СРО НАПКА Эльмана Мехтиева.

Среди других предложений НАПКА содержится обязательное участие коллекторских агентств в саморегулируемых организациях (СРО), что обеспечит дополнительный контроль за деятельностью взыскателей.

В пресс-службе пояснили, что в данный момент ведется активное обсуждение законопроекта "О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц", который разрабатывается взамен закона о взыскании долгов физлиц.

"Очевидно, что действующие нормы регулирования не обеспечивают надлежащего баланса интересов должников и кредиторов, - комментирует Мехтиев. - Основные поправки, которые мы предлагаем внести, в той или иной степени направлены как на защиту прав должников, так и на обеспечение защиты прав кредиторов. Мы считаем, что каждая организация, ведущая деятельность по возврату просроченной задолженности, должна подчиняться единым правилам и соблюдать одинаковые требования. Делать исключения для какого-то сегмента странно, так как потребителю все равно, кто ему звонит - главное, чтобы они не нарушали единых правил".