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Голикова: регионы завершают подготовку карт модернизации объектов здравоохранения

Регионы нанесли на карту объекты, которые они хотят включить в программу модернизации, сообщила вице-премьер

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Регионы России в настоящее время завершают подготовку карт модернизации объектов первичного звена здравоохранения, сообщила журналистам в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова.

"У нас четкий график подготовки программ модернизации первичного звена здравоохранения. И сейчас завершается стадия, когда регионы страны подготовили свои карты модернизации первичного звена и, по сути, нанесли на карту эти объекты, которые они хотят включить в программу модернизации, для того, чтобы была обеспечена доступность и доезд в медицинские организации с целью оказания помощи", - сказала она.

Голикова отметила, что после 10 января 2020 года начнется следующий этап: на базе этих согласованных карт регионы должны будут представить уже программу. Затем будет проведена экспертиза, после чего они будут утверждены. Голикова добавила, что запуск программ планируется с 1 июля 2020 года. "Пока на эти цели в бюджете 2020 года - 50 млрд. В целом 550 млрд рублей дополнительных денег к тем 237 млрд рублей на первичное звено, которые были предусмотрены ранее в нацпроекте", - заключила она.

20 августа президент Владимир Путин провел совещание по теме первичного звена здравоохранения. Тогда министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила, что дефицит врачей в нем составляет 25 тыс. человек, а среднего медицинского персонала - 130 тыс. человек. В четырех регионах оклад врачей составляет менее 30% от средней зарплаты по региону, и только в десяти регионах он превышает 50%. Путин потребовал проанализировать всю организацию работы в первичном звене здравоохранения и принять дополнительные меры по его укреплению.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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