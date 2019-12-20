LA Times: семья погибшего на съемках "Ходячих мертвецов" каскадера получит $8,6 млн

ТАСС, 20 декабря. Суд города Атланта постановил выплатить $8,6 млн семье каскадера, погибшего во время съемок сериала "Ходячие мертвецы" в 2017 году. Об этом в четверг вечером сообщила газета Los Angeles Times.

По ее данным, 33-летний Джон Бернекер погиб в результате падения с почти семиметровой высоты на поверхность, которая не была оборудована специальными матами. На съемках также не было машины скорой помощи, из-за чего актер был доставлен в больницу на вертолете только спустя 30 минут после падения.

Представитель телевизионной компании AMC Network, занимающейся съемками сериала, заявил, что произошедшее является трагической случайностью, так как все съемки обычно организуются согласно требованиям безопасности. Однако адвокат семьи погибшего сообщил, что компания не обеспечила нужный уровень безопасности во время выполнения каскадером трюка.

Как отмечает газета, Бернекер был опытным каскадером, участвовал в съемках фильмов "Прочь" и "Логан".