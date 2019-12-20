Комитет Совфеда по соцполитике рекомендует палате одобрить закон о курилках в аэропортах

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании в пятницу решил рекомендовать верхней палате парламента одобрить закон, который создает возможность оборудования изолированных помещений для курения в аэропортах. Автором инициативы выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

В середине июля глава комитета СФ Валерий Рязанский говорил, что комитет по соцполитике не поддерживает данный законопроект. Тогда сенатор отмечал, что эта инициатива станет шагом назад, после которого придется возвращать места для курения в гостиницах, заповедниках, санаториях, вокзалах. Позже сенатор подчеркнул, что в Совфеде изменили точку зрения по поводу данного законопроекта после отработки многих деталей. По его словам, депутаты и сенаторы провели большую работу по согласованию текстов двух законопроектов - о возврате курилок в аэропорты и приравнивании электронных сигарет и вейпов к обычным сигаретам.

После вступления документа в силу будет разрешено "курение табака в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции". Курилки могут быть организованы "в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра, и зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом, таким образом, чтобы была исключена возможность наблюдения за курением табака из других помещений".

Таким образом, будет снят запрет на курение в зданиях аэропортов, который действовал около шести лет и разрешал курить на расстоянии не менее 15 метров от здания.

Ранее профильный комитет Госдумы по охране здоровья поддержал к принятию во втором чтении одну поправку, устанавливающую, что комнаты для курения в аэропортах должны быть с непрозрачными стенами.