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Токаев рассказал о переходе казахского языка на латиницу

Президент Казахстана заявил, что в этом вопросе нужны реформа языка и научный подход

НУР-СУЛТАН, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что при переходе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу нужна модернизация языковой системы, которая предполагает глубокий научный подход.

"Спешки в этом вопросе допускать нельзя. Требуется тщательно, выверенно, всесторонне проанализировать и проработать все аспекты нового алфавита. Предложенные три варианта латиницы оказались несовершенными, поэтому нужен поистине научный подход к этой проблеме, которую упрощать нельзя", - сказал он в пятницу на заседании Национального совета общественного доверия при главе государства.

Как отметил Токаев, речь не идет о простом переложении кириллицы на латиницу.

"Нужна реформа казахского языка, если хотите - модернизация нашего языка. Ждем авторитетного мнения наших ученых. Еще раз заявляю, что мы реформируем именно казахский язык. В таком судьбоносном для нации вопросе кампанейщина, легковесность недопустимы", - подчеркнул глава государства.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 26 октября 2017 года подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. Правительству поручено обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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