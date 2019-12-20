{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Голикова объяснила разрыв в зарплатах врачей разными порядками установления окладов

Оклады устанавливаются как на уровне субъекта, так и на уровне руководителя медицинской организации, рассказала вице-премьер

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Разница в зарплатах врачей в регионах связана с тем, что оклады устанавливаются как на уровне субъекта, так и на уровне руководителя медицинской организации. Регионы, в свою очередь, не всегда придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплатам, которые направляются Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям при правительстве РФ, заявила журналистам в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова.

На эту тему

"Сегодня полномочия по установлению оплаты труда отданы в субъекты РФ, и там они устанавливаются на различных уровнях: уровень субъекта, уровень руководителя медицинской организации, коллективный договор. Несмотря на то, что ежегодно российская трехсторонняя комиссия выпускает рекомендации в соответствии со своими полномочиями, в том числе по установлению оплаты труда, и фиксацией в этих рекомендациях доли должностного оклада, к сожалению, в ряде регионов эти рекомендации не выдерживаются. И та разница, которая сложилась сегодня по оплате труда внутри региона, связана с различными порядками установления внутри региона", - пояснила вице-премьер.

Она напомнила, что ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости прийти к единообразию в формировании структуры оплаты труда. "Это решение будет реализовано после поправок, которые будут приняты в Трудовой кодекс, и окончательное решение - сентябрь 2020 года", - добавила она.

По ее словам, в настоящее время в рамках программы государственных гарантий на 2020 год для первичного звена здравоохранения принято решение вывести из подушевого тарифа, на основании которого формируются финансовые ресурсы для поликлиники, сложные методы диагностики, в том числе компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию. "Они выделены из тарифа, на них даны дополнительные финансовые ресурсы. Это означает, что теперь тариф не будет использован на них, и тогда то, что в тарифе сегодня есть, можно использовать на заработную плату, обеспечение расходными материалами", - сказала Голикова.

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции 19 декабря призвал избавиться от несправедливой разницы в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада. По словам главы государства, также нужно ввести единый подход к стимулирующим выплатам медработникам - за количество выездов к пациентам, за число принятых людей и пр.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссия
Реклама на ТАСС
Голикова: регионы завершают подготовку карт модернизации объектов здравоохранения
Регионы нанесли на карту объекты, которые они хотят включить в программу модернизации, сообщила вице-премьер
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС