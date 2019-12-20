Голикова объяснила разрыв в зарплатах врачей разными порядками установления окладов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Разница в зарплатах врачей в регионах связана с тем, что оклады устанавливаются как на уровне субъекта, так и на уровне руководителя медицинской организации. Регионы, в свою очередь, не всегда придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплатам, которые направляются Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям при правительстве РФ, заявила журналистам в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова.

"Сегодня полномочия по установлению оплаты труда отданы в субъекты РФ, и там они устанавливаются на различных уровнях: уровень субъекта, уровень руководителя медицинской организации, коллективный договор. Несмотря на то, что ежегодно российская трехсторонняя комиссия выпускает рекомендации в соответствии со своими полномочиями, в том числе по установлению оплаты труда, и фиксацией в этих рекомендациях доли должностного оклада, к сожалению, в ряде регионов эти рекомендации не выдерживаются. И та разница, которая сложилась сегодня по оплате труда внутри региона, связана с различными порядками установления внутри региона", - пояснила вице-премьер.

Она напомнила, что ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости прийти к единообразию в формировании структуры оплаты труда. "Это решение будет реализовано после поправок, которые будут приняты в Трудовой кодекс, и окончательное решение - сентябрь 2020 года", - добавила она.

По ее словам, в настоящее время в рамках программы государственных гарантий на 2020 год для первичного звена здравоохранения принято решение вывести из подушевого тарифа, на основании которого формируются финансовые ресурсы для поликлиники, сложные методы диагностики, в том числе компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию. "Они выделены из тарифа, на них даны дополнительные финансовые ресурсы. Это означает, что теперь тариф не будет использован на них, и тогда то, что в тарифе сегодня есть, можно использовать на заработную плату, обеспечение расходными материалами", - сказала Голикова.

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции 19 декабря призвал избавиться от несправедливой разницы в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада. По словам главы государства, также нужно ввести единый подход к стимулирующим выплатам медработникам - за количество выездов к пациентам, за число принятых людей и пр.