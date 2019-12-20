В 2019 году возбуждено около 200 уголовных дел по защите авторских прав

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Министерство внутренних дел в 2019 году возбудило около 200 уголовных дел по защите авторских прав и примерно столько же - по защите товарных знаков, заявил в пятницу на деловом завтраке Торгово-промышленной палаты руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

"Мы недавно получили статистику от МВД. Около 200 уголовных дел возбуждено по защите авторских прав, примерно столько же по защите товарных знаков и ни одного по защите патентного права", - сказал он.

Уголовные дела за нарушение авторских и смежных прав возбуждаются по статье 146 УК РФ. Максимальное наказание за присвоение авторства или плагиат, которое нанесло серьезный ущерб автору, - арест на шесть месяцев. За незаконное использование объектов авторского права нарушителю может грозить лишение свободы сроком до двух лет. Если преступление совершается группой лиц или с использованием служебного положения, а также в особо крупном размере максимальный срок лишения свободы может составить до трех лет.