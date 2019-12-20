Голикова предложила пересмотреть финансирование отправки детей из РФ на лечение за рубеж

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Объемы финансирования лечения российских детей в зарубежных клиниках по линии Минздрава можно пересмотреть в сторону увеличения, заявила журналистам в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова.

На большой пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что детскую медицину в стране следует выводить на более высокий уровень, не запрещая при этом благотворительные инициативы по сбору денег на лечение конкретных детей.

"Есть еще один элемент - когда родители хотят получить лечение за рубежом. Я знаю, что у Минздрава есть деньги на отправление за рубеж детей и взрослых. Есть специальная комиссия, которая работает. Может быть, этих финансовых ресурсов недостаточно. Можно об этом подумать", - сказала Голикова.

При этом она подчеркнула, что никаких намерений запрещать благотворительным организациям проводить сборы средств нет, "потому что это идет от души и от сердца".

"Что касается возможностей российского здравоохранения. Безусловно, возможность у российского здравоохранения оказывать такого рода помощь есть. Как установить коммуникацию правильно между родителями страдающих детей и лечебными учреждениями - вот в этом, наверное, есть сегодня основная проблема. Я в этом направлении очень активно работаю с некоммерческими организациями в рамках совета по НКО при правительстве РФ. Всегда обращаюсь к коллегам, что если есть какие-то проблемы, то я всегда со своей стороны готова подключать любые лечебные учреждения к оказанию тех видов помощи, в которых нуждаются дети в РФ", - сообщила вице-премьер.

По словам Голиковой, возможностей федеральных медучреждений и клиник в крупных городах достаточно, чтобы лечить достаточно сильные заболевания.