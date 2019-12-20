Глава Липецкой области наградил юношу, который спас тонувшую женщину

ЛИПЕЦК, 20 декабря. /ТАСС/. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов подарил наручные часы и благодарственную грамоту 17-летнему Вячеславу Беликову, который осенью этого года спас тонувшую в пруду женщину.

Как сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе региональной администрации, инцидент произошел в октябре. "Проходя мимо пруда в районе Опытной станции в областном центре, подросток услышал крики о помощи, не раздумывая и рискуя собственной жизнью, Вячеслав бросился в воду и помог женщине выбраться", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в преддверии новогодних праздников Артамонов лично встретился с юношей, обучающимся в кадетском классе и командующим местным юнармейским отрядом "Сокол", и поблагодарил за отважный поступок.

"Спасибо, что не остался равнодушным, проявил смелость, такие подвиги не под силу многим взрослым, и они не должны оставаться незамеченными", - сказал Артамонов. Глава региона убежден, что именно на таких ребят как Вячеслав будут равняться другие подростки.