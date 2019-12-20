Синод РПЦ на следующей неделе примет решение по Александрийской церкви, признавшей ПЦУ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Заседание Священного синода Русской православной церкви состоится на следующей неделе. Как заявил в пятницу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, одной из тем станет принятие решения о дальнейших взаимоотношениях с Александрийским патриархатом, который признал неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

"Многие говорят о давлении извне, которое было оказано на Александрийского патриарха, что, конечно, никак не может оправдать его поступка. Нашему Священному синоду, заседание которого состоится на следующей неделе, предстоит сделать выводы по этому поводу", - сказал предстоятель Русской православной церкви в ходе заседания Епархиального собрания города Москвы.

Он отметил, что Александрийский патриарх Феодор "начал антиканоническое поминовение раскольнического главы, несмотря на то, что ранее многократно выражал свою поддержку канонической Украинской православной церкви и ее предстоятелю Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию".

ПЦУ была создана на так называемом объединительном соборе в Киеве на основе двух неканонических структур - Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) - и получила автокефалию в 2018 году по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Русская и Украинская православные церкви не признали каноничность новой церковной структуры. Признание ПЦУ ранее стало причиной разрыва молитвенного общения РПЦ с Константинопольским патриархатом, а также с архиепископом Афинским и всея Эллады и поддержавшими автокефалию ПЦУ архиереями Элладской православной церкви.