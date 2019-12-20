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Экс-пресс-секретарь патриарха Волков возглавил Информационную комиссию Московской епархии

Работа Информационной комиссии при Епархиальном совете Москвы направлена на координацию и контроль храмовых информационных ресурсов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Священник Александр Волков, исполнявший обязанности руководителя патриаршей пресс-службы до 11 сентября 2019 года, сообщил о своем назначении руководителем Информационной комиссии Московской епархии.

"Сегодня по благословению Святейшего Патриарха Кирилла согласно решению Епархиального совета г. Москвы назначен руководителем Информационной комиссии Московской епархии. Будем работать с новыми силами в родной епархии, есть много мыслей и планов", - написал Волков на своей странице в Facebook.

11 сентября по распоряжению патриарха Волков был освобожден от должности руководителя патриаршей пресс-службы, которую занимал с 5 июня 2012 года. Временно исполняющим обязанности пресс-секретаря патриарха был назначен председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Согласно информации на сайте Московской городской епархии РПЦ, работа Информационной комиссии при Епархиальном совете Москвы направлена на координацию и контроль храмовых информационных ресурсов.

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