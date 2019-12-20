Минздрав рассчитывает, что к 2022 году доля взаимозаменяемых лекарств вырастет до 95%

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Взаимозаменяемость лекарств в России на сегодняшний день определена только в отношении 16% препаратов. Планируется, что к 2022 году данный показатель возрастет до 95%, сообщил в пятницу заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников.

Ранее Госдума приняла закон, который устанавливает порядок определения взаимозаменяемости лекарств и разрешает ввоз в РФ незарегистрированных медикаментов, содержащих наркотические вещества, для оказания медицинской помощи конкретным пациентам.

Принятый закон предусматривает правила определения взаимозаменяемости отдельных групп медикаментов (в том числе критерии, на основании которых комиссия экспертов дает заключение о взаимозаменяемости либо ее невозможности). Закон также разрешает ввоз в РФ конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в случае наличия решения врачебной комиссии медорганизации в необходимости данных препаратов. Перечень заболеваний, состояний и соответствующих лекарств будет определяться профильным ведомством.

"В настоящее время взаимозаменяемость определена только в отношении 16% лекарственных препаратов <...> До 31 декабря 2021 года в целом завершится работа по определению взаимозаменяемости <...>. Примерно 95% лекарственных препаратов, обращающихся на рынке, будут иметь отношение к этой системе определения взаимозаменяемости, что должно положительно сказаться на определении цен и улучшении конкурентной среды на рынке", - сказал Костенников на заседании комитета СФ по социальной политике.