Полиция Эстонии подтвердила отправку журналистам Sputnik писем про угрозы санкций

ТАЛЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. В подразделении эстонской полиции подтвердили, что рассылали сотрудникам "Sputnik Эстония", (принадлежит МИА "Россия Сегодня") письма с информацией о санкциях, которые им могут угрожать, пока они работают в этом агентстве. Об этом руководитель бюро информации по отмыванию денег департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд сообщил порталу Delfi в пятницу.

"Бюро информации по отмыванию денег оповестило физическиe лицa, у которых имеется с "Россией Сегодня" трудовой договор или трудовые отношения на основе договора, что в отношении Дмитрия Киселева и "России Сегодня" такие ограничения действуют, - заявил он. - В письме мы также разъяснили, что в Эстонии предусмотрено уголовное наказание в случае заведомого нарушения международных финансовых санкций".

Как добавил Рейманд, в отношении генерального директора МИА "России Сегодня" Дмитрия Киселева действуют санкции Евросоюза в связи с деятельностью, угрожающей территориальной целостности и независимости Украины. "Согласно санкциям, следует заморозить имущество лиц, на которых распространяются санкции, в том числе имущество юридических лиц, им не должны быть доступны экономические ресурсы, - добавил он. - Эти обязательства распространяются как на юридические, так и на физические лица, то есть запрещено работать на лицо, на которое распространяются санкции, и оказывать ему услуги".

Он уточнил, что надзор за осуществлением международных финансовых санкций является функцией бюро информации по отмыванию денег. "Оповещение о санкциях связано с выполнением этой функции", - сказал он.

Ранее в МИА "Россия сегодня" заявляли, что Департамент полиции и погранохраны Эстонии угрожает возбудить против сотрудников Sputnik уголовные дела в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. Кроме того, сотрудники Sputnik вынуждены покинуть арендуемое в Таллине помещение по требованию арендодателя до конца февраля. Еще осенью эстонские филиалы зарубежных банков заморозили переводы зарплат сотрудникам агентства в Таллине и средств для оплаты налогов и офисных площадей. Сообщалось, что другие банковские учреждения в республике также отказались перечислять деньги.