Законопроект о домашнем насилии внесут в Госдуму до конца января

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сроки внесения в Госдуму итоговой версии законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия сдвигаются на конец января 2020 года, сообщила один из авторов инициативы, зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

"До Нового года точно не внесем. До конца января обязаны. Работа продолжается", - сказала она ТАСС в пятницу.

Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг признался, что у него смешанное отношение к законопроекту, подчеркнув, что выступает совершенно "против любого насилия, в том числе насилия в семье, прежде всего, к детям и к женщинам". Глава государства призвал спокойно обсудить необходимость принятия отдельного закона, отметив, что "надо понять, что написано в каждой из его статей, попробовать прогнозировать результаты, которые могут получиться после принятия, правоприменительную практику и потом принять окончательное решение".

"Законопроект обсуждался и продолжает обсуждаться в Совфеде и в Госдуме, Совет Федерации очень серьезно относится к комментариям населения. Так что идет нормальный, конструктивный процесс. Мы дорабатываем текст законопроекта", - сказала она.

В конце ноября законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ" был размещен в разделе "Обсуждения" на сайте Совфеда. Отзывы на него принимались до 15 декабря включительно, их пришло около 11 тысяч. Как заявила ранее председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, законопроект еще раз будет подробно обсуждаться с общественными организациями, в том числе выступающими против этой инициативы, а конструктивные предложения и идеи будут собраны и учтены в итоговом варианте законопроекта.

Документ предполагает введение защитных и судебных защитных предписаний, призванных оградить жертву домашнего насилия от агрессора. Как следует из проекта закона, под семейно-бытовым насилием подразумевается угроза или деяние, которое причиняет физическое или психическое страдание, наносит имущественный вред при условии, что оно не содержит признаков административного правонарушения или уголовного преступления. Пострадавшие от семейно-бытового насилия смогут обращаться в полицию с заявлением, а также получить помощь в органах соцзащиты, кризисных центрах, центрах психологической помощи или медицинских учреждениях.