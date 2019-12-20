В Минпросвещения объяснили причину закрытия лицея на Кубани, о котором спрашивали Путина

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Работа лицея имени М. П. Щетинина в поселке Текос Краснодарского края приостановлена из-за отсутствия документов по вводу в эксплуатацию ряда зданий, по пожарной безопасности, а также из-за нарушений санитарных правил. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Минпросвещения России.

В четверг на большой пресс-конференции президенту России Владимиру Путину задали вопрос о ситуации со школой Михаила Щетинина, которую некоторое время назад закрыли. Путин обещал обсудить вопрос с местными властями. Глава региона Вениамин Кондратьев сообщил журналистам, что учредителем лицея является Минпросвещения РФ. Суд приостановил работу организации до устранения нарушений, которые выявлены при плановой проверке соблюдения лицензионных требований.

"Приостановка образовательной деятельности в лицей-интернате комплексного формирования личности детей и подростков основана на решении суда и продиктована объективными обстоятельствами. Ряд построек, которые ранее использовались в том числе под образовательные нужды, не имели никаких документов, ни по вводу в эксплуатацию, ни по противопожарной или иной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения.

В министерстве также сообщили, что в ходе проверки специалистами Роспотребнадзора по Краснодарскому краю выявлены нарушения санитарных правил. "Помещение столовой не имело отапливаемого перехода. Объемно-планировочные и конструктивные решения столовой не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям. В составе помещений для целей интерната при общеобразовательном учреждении не предусмотрены помещения для самоподготовки, комнаты отдыха", - рассказали в Минпросвещения.

На сайте лицея сообщается, что он является бюджетным учреждением, датой создания считается 1 августа 1988 года. Школа создана "как эксперимент в системе среднего образования" на основе наработок Щетинина за время работы в НИИ средств и методов обучения АПН СССР. Суть эксперимента состояла в создании школьного агропромышленного комплекса, при этом сочеталась учеба в первой половине дня с трудом школьников во второй половине дня, также вводился ряд "педагогических новшеств".