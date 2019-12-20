На Украине закрываются все игорные заведения

КИЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. МВД Украины объявило в пятницу о закрытии всех игорных заведений в стране.

"С сегодняшнего дня все игорные заведения прекращают функционирование", - сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе селекторного совещания, сославшись на соответствующее постановление правительства. По его словам, этот документ уже опубликован и вступил в силу.

"Постановление кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игральные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов (17:00 мск) 20 декабря в соответствии с постановлением правительства прекратить функционирование игорных заведений", - сказал Аваков, уточнив, что Национальной полиции и Фискальной службе поручено обеспечить принятие соответствующих мер.

По его словам, постановлением также отменяется приказ Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей.

Министр отметил, что в дальнейшем этот вопрос будет регулироваться специальным законом, который сейчас рассматривается и будет принят Верховной радой.