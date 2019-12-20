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В Самаре открылся крупнейший в Поволжье океанариум

В нем находится более 4 тыс. обитателей Мирового океана
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© Вячеслав Сорокин/ТАСС

САМАРА, 20 декабря. /ТАСС/. Крупнейший в Поволжье океанариум, в котором находится более 4 тыс. обитателей Мирового океана, открылся в Самаре. Об этом в пятницу журналистам сообщила директор по развитию сети океанариумов Ольга Мазанова.

"Это крупнейший в Поволжье океанариум, у нас общий объем воды - 800 тыс. литров воды. Ничего подобного в Поволжье нет", - сказала Мазанова.

Океанариум располагается в торговом центре "Московский", в нем представлены обитатели Мирового океана со всей планеты, часть из которых в России имеются только в самарском океанариуме, например, азиатская аравана, американская аравана альбинос, индийский нож альбинос. Также в океанариуме имеются крокодилы, лебеди, черепахи, выдры, нерпы и другие виды. Океанариум будет пополняться новыми видами, сейчас ожидают поступления пингвинов Гумбольдта из немецкого зоопарка. Этот вид пингвинов входит в Международную Красную книгу.

В океанариуме обустроен аквариум-тоннель с акулами, создающий впечатление пребывания в подводном мире. Также имеется самый длинный в Европе аквариум (порядка 50 м) с общей экосистемой. По словам Мазановой, особое внимание уделяется проблемам экологии, все представленные виды выращены в рыборазводниках.

Теги
РоссияСамарская область
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