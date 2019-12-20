Бокерия назвал самые распространенные в России сердечно-сосудистые болезни

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Гипертония, варикозное расширение вен, аритмия, а также инфаркт миокарда относятся к самым распространенным в России сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ). Об этом рассказал в интервью ТАСС почетный президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, кардиохирург Лео Бокерия, который 22 декабря отметит 80-летие.

"Основным "убийцей" является гипертоническая болезнь, так как она может привести к смерти мозга и параличу сердца. Гипертония опасна тем, что часто люди на протяжении долгого времени могут не догадываться о наличии болезни. Однако сегодня она очень хорошо лечится", - сказал он.

Другой распространенной болезнью, по его словам, является варикозное расширение вен, оно чаще всего встречается у женщин. Заболевание опасно тем, что может спровоцировать образование тромбов с вытекающими последствиями, пояснил Бокерия. "Также часто встречаются аритмия, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда. Раньше из-за большого числа пациентов, страдающих ревматизмом, был широко распространен приобретенный порок сердца", - добавил он.

Бокерия родился 22 декабря 1939 года в городе Очамчира Абхазской АССР. Он является одним из ведущих кардиохирургов мира, основоположником хирургического лечения нарушений ритма сердца. Разработал и внедрил в практику новые операции при синдроме преждевременного возбуждения желудочков, наджелудочковых тахикардиях и жизнеугрожающих желудочковых аритмиях. На его счету несколько тысяч операций на открытом сердце. Неоднократно выезжал за рубеж с показательными операциями, выполнил первые успешные операции при тахиаритмиях в Италии и Польше. Лауреат Ленинской премии (1976), Государственных премий СССР (1986) и РФ (2002).

В честь его юбилея 22 декабря Первый канал покажет фильм "Сердце на ладони". Картина расскажет об уникальных историях пациентов, которых спас Бокерия.