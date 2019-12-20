{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бокерия назвал самые распространенные в России сердечно-сосудистые болезни

Среди них - варикозное расширение вен и аритмия

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Гипертония, варикозное расширение вен, аритмия, а также инфаркт миокарда относятся к самым распространенным в России сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ). Об этом рассказал в интервью ТАСС почетный президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, кардиохирург Лео Бокерия, который 22 декабря отметит 80-летие.

"Основным "убийцей" является гипертоническая болезнь, так как она может привести к смерти мозга и параличу сердца. Гипертония опасна тем, что часто люди на протяжении долгого времени могут не догадываться о наличии болезни. Однако сегодня она очень хорошо лечится", - сказал он.

Другой распространенной болезнью, по его словам, является варикозное расширение вен, оно чаще всего встречается у женщин. Заболевание опасно тем, что может спровоцировать образование тромбов с вытекающими последствиями, пояснил Бокерия. "Также часто встречаются аритмия, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда. Раньше из-за большого числа пациентов, страдающих ревматизмом, был широко распространен приобретенный порок сердца", - добавил он.

Бокерия родился 22 декабря 1939 года в городе Очамчира Абхазской АССР. Он является одним из ведущих кардиохирургов мира, основоположником хирургического лечения нарушений ритма сердца. Разработал и внедрил в практику новые операции при синдроме преждевременного возбуждения желудочков, наджелудочковых тахикардиях и жизнеугрожающих желудочковых аритмиях. На его счету несколько тысяч операций на открытом сердце. Неоднократно выезжал за рубеж с показательными операциями, выполнил первые успешные операции при тахиаритмиях в Италии и Польше. Лауреат Ленинской премии (1976), Государственных премий СССР (1986) и РФ (2002).

В честь его юбилея 22 декабря Первый канал покажет фильм "Сердце на ладони". Картина расскажет об уникальных историях пациентов, которых спас Бокерия.

Теги
РоссияБокерия, Лео Антонович
Реклама на ТАСС
В Самаре открылся крупнейший в Поволжье океанариум
В нем находится более 4 тыс. обитателей Мирового океана
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС