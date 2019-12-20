Бокерия считает, что виды спорта с тяжелыми нагрузками опасны для сердца

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Профессиональные спортсмены, занимающиеся такими видами спорта, где присутствуют тяжелые нагрузки, могут нанести ущерб своему здоровью, рассказал в интервью ТАСС почетный президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, кардиохирург Лео Бокерия, который 22 декабря отметит 80-летие.

"При большой нагрузке увеличивается и масса миокарда - мышцы сердца <…> [Наносят наибольший ущерб] виды спорта, где есть тяжелые нагрузки, например, пауэрлифтинг, бег на длинные дистанции, плавание, те виды спорта, где преобладает развитие конкретной группы мышц", - пояснил он.

Бокерия добавил, что, если у человека, например, есть утолщение перегородки сердца, это может привести к смерти при больших нагрузках. Кроме того, масса сердца у профессиональных спортсменов больше, чем у обычных людей. "Со временем увеличение объема миокарда неизбежно увеличивает и объем соединительной ткани на органе, что делает сердце менее выносливым. У спортсменов с большими нагрузками в течение длительного времени износ миокарда происходит быстрее", - сказал он.

Бокерия родился 22 декабря 1939 года в городе Очамчира Абхазской АССР. Он является одним из ведущих кардиохирургов мира, основоположником хирургического лечения нарушений ритма сердца. Разработал и внедрил в практику новые операции при синдроме преждевременного возбуждения желудочков, наджелудочковых тахикардиях и жизнеугрожающих желудочковых аритмиях. На его счету несколько тысяч операций на открытом сердце. Неоднократно выезжал за рубеж с показательными операциями, выполнил первые успешные операции при тахиаритмиях в Италии и Польше. Лауреат Ленинской премии (1976), Государственных премий СССР (1986) и РФ (2002).

В честь его юбилея 22 декабря Первый канал покажет фильм "Сердце на ладони". Картина расскажет об уникальных историях пациентов, которых спас Бокерия.