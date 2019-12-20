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Бокерия рассказал, что поможет сохранить здоровье

По мнению кардиохирурга, хорошее настроение, любимое занятие и крепкий сон могут стать залогом здоровья

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Залогом хорошего здоровья и самочувствия человека являются здоровый сон, умеренность в питании, хорошее настроение и интересное занятие в жизни, рассказал в интервью ТАСС почетный президент Национального медицинского исследовательского центра кардиохирургии им. Бакулева, кардиохирург Лео Бокерия, который 22 декабря отметит 80-летие.

"Первая привычка - это хорошее настроение, позитивный настрой в жизни. Мое глубочайшее убеждение, что без этого ничего не получится. <...> Второе, на мой взгляд, - надо, чтобы у человека было интересное занятие, чтобы он мог что-то делать, создавать. У него должна быть возможность созидания. Люди, которые всю жизнь созидают, как правило, долго живут, если их не поражает какая-то тяжелая болезнь", - сказал врач.

Не менее важным также является ведение здорового образа жизни, который включает в себя систематическую физическую активность, здоровый сон и правильное питание. "В первую очередь следует иметь в виду, что человеческий организм, как часы, - ему нужен подзавод, которым является сон. Хороший, глубокий сон, без помощи препаратов. Также не следует переедать и нужно систематически заниматься какой-либо физической активностью", - отметил кардиохирург.

Бокерия родился 22 декабря 1939 года в городе Очамчира Абхазской АССР. Он является одним из ведущих кардиохирургов мира, основоположником хирургического лечения нарушений ритма сердца. Разработал и внедрил в практику новые операции при синдроме преждевременного возбуждения желудочков, наджелудочковых тахикардиях и жизнеугрожающих желудочковых аритмиях. На его счету несколько тысяч операций на открытом сердце. Неоднократно выезжал за рубеж с показательными операциями, выполнил первые успешные операции при тахиаритмиях в Италии и Польше. Лауреат Ленинской премии (1976), Государственных премий СССР (1986) и РФ (2002).

В честь его юбилея 22 декабря Первый канал покажет фильм "Сердце на ладони". Картина расскажет об уникальных историях пациентов, которых спас Бокерия.

Теги
РоссияБокерия, Лео Антонович
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