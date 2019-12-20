Дожди при теплой погоде начнутся на юге России в начале следующей недели

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Очень теплая погода без осадков сохранится на юге России, за исключением Крыма, до начала следующей недели, сообщил ТАСС в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Характер погоды на юге страны в предстоящие выходные дни будет определяться гребнем антициклона, она ожидается без осадков и очень теплая. Только в воскресенье кратковременные, но ливневого характера дожди пройдут в Крыму. В понедельник осадки распространятся на Черноморское побережье Кавказа, Краснодарский край и Ростовскую область", - сказал он.

По словам Синенкова, в Волгограде в субботу днем прогнозируют до трех градусов тепла при переменной облачности, в воскресенье - до 4-5 градусов тепла без осадков. В Астрахани в субботу будет солнечно и до 5 градусов тепла, в воскресенье - 4 градуса при облачной с прояснениями погоде. Облачную погоду синоптики прогнозируют и в Ростове-на-Дону, где в субботу ожидается 5-7 тепла, в воскресенье воздух прогреется до 8-10 градусов.

В Сочи в субботу при облачной погоде максимальная температура воздуха составит порядка 15 градусов, в воскресенье ожидается солнце и 16-17 градусов. В Симферополе в субботу прогнозируют 14-15 тепла, в воскресенье - 12-14 тепла и кратковременные дожди.

"Несмотря на осадки, которые на юге начнутся с понедельника-вторника, температура при этом до четверга останется высокой, даже более того - поднимется на 2-3 градуса. Начиная с четверга, она немного понизится, при этом в Ростовской области, на Кубани и в Крыму столбик термометра не опустится ниже 5-7 градусов. А вот на Нижней Волге, на севере Ростовской области похолодает до нуля градусов без существенных осадков", - отметил собеседник агентства.

К концу следующей недели снег пройдет в горах Кубани и Адыгеи, где на новогодних каникулах ждут большое число туристов. Однако прибавка к снежному покрову составит всего 10-15 см, добавил Синенков.