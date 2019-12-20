{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дожди при теплой погоде начнутся на юге России в начале следующей недели

Как сообщает ведущий специалист центра погоды "Фобос", температура воздуха на юге РФ начет опускаться с 26 декабря

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Очень теплая погода без осадков сохранится на юге России, за исключением Крыма, до начала следующей недели, сообщил ТАСС в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Характер погоды на юге страны в предстоящие выходные дни будет определяться гребнем антициклона, она ожидается без осадков и очень теплая. Только в воскресенье кратковременные, но ливневого характера дожди пройдут в Крыму. В понедельник осадки распространятся на Черноморское побережье Кавказа, Краснодарский край и Ростовскую область", - сказал он.

По словам Синенкова, в Волгограде в субботу днем прогнозируют до трех градусов тепла при переменной облачности, в воскресенье - до 4-5 градусов тепла без осадков. В Астрахани в субботу будет солнечно и до 5 градусов тепла, в воскресенье - 4 градуса при облачной с прояснениями погоде. Облачную погоду синоптики прогнозируют и в Ростове-на-Дону, где в субботу ожидается 5-7 тепла, в воскресенье воздух прогреется до 8-10 градусов.

В Сочи в субботу при облачной погоде максимальная температура воздуха составит порядка 15 градусов, в воскресенье ожидается солнце и 16-17 градусов. В Симферополе в субботу прогнозируют 14-15 тепла, в воскресенье - 12-14 тепла и кратковременные дожди.

"Несмотря на осадки, которые на юге начнутся с понедельника-вторника, температура при этом до четверга останется высокой, даже более того - поднимется на 2-3 градуса. Начиная с четверга, она немного понизится, при этом в Ростовской области, на Кубани и в Крыму столбик термометра не опустится ниже 5-7 градусов. А вот на Нижней Волге, на севере Ростовской области похолодает до нуля градусов без существенных осадков", - отметил собеседник агентства.

К концу следующей недели снег пройдет в горах Кубани и Адыгеи, где на новогодних каникулах ждут большое число туристов. Однако прибавка к снежному покрову составит всего 10-15 см, добавил Синенков.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Волгограде открыли памятник Сталину
Бюст был изготовлен еще при его жизни. В период развенчания культа личности памятник сохранили от уничтожения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС