Тамбовские депутаты запретили продажу электронных сигарет детям

ТАМБОВ, 20 декабря. /ТАСС/. Депутаты Тамбовской областной думы на сессии в пятницу приняли в первом чтении закон, запрещающий продажу электронных сигарет и жидкостей для них детям. Как уточнил председатель комитета по труду и социальной политике Тамбовской облдумы Алексей Жирнов, законопроект разработан в связи с ростом популярности таких устройств среди молодежи.

"Настоящий проект предусматривает установление на территории Тамбовской области ограничения розничной продажи несовершеннолетним электронных сигарет, жидкостей для них, а также привлечение нарушителей к административной ответственности", - сказал Жирнов.

Также предусмотрено наказание за несоблюдение ограничений в сфере торговли электронными сигаретами несовершеннолетним: для граждан в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 3 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

Как уточнил председатель Тамбовской облдумы Евгений Матушкин, в ближайшее время депутатам также предстоит разработать закон о запрете продажи в регионе никотиносодержащих смесей, потребляемых отличным от курения табака способом. Согласно российскому законодательству, в стране запрещена продажа несовершеннолетним снюса (жевательного табака) и насвая. Однако появляются другие некурительные способы потребления никотина, которые не регулируются данным законом.

"Это очень наболевшая и острая тема, нужно очень плотно поработать, не затягивая, и как можно быстрее принять этот законопроект в начале следующего года", - сказал Матушкин.