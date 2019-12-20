{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Тамбовские депутаты запретили продажу электронных сигарет детям

Законопроект разработали в связи с ростом популярности этих устройств среди молодежи

ТАМБОВ, 20 декабря. /ТАСС/. Депутаты Тамбовской областной думы на сессии в пятницу приняли в первом чтении закон, запрещающий продажу электронных сигарет и жидкостей для них детям. Как уточнил председатель комитета по труду и социальной политике Тамбовской облдумы Алексей Жирнов, законопроект разработан в связи с ростом популярности таких устройств среди молодежи.

"Настоящий проект предусматривает установление на территории Тамбовской области ограничения розничной продажи несовершеннолетним электронных сигарет, жидкостей для них, а также привлечение нарушителей к административной ответственности", - сказал Жирнов.

Также предусмотрено наказание за несоблюдение ограничений в сфере торговли электронными сигаретами несовершеннолетним: для граждан в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 3 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

Как уточнил председатель Тамбовской облдумы Евгений Матушкин, в ближайшее время депутатам также предстоит разработать закон о запрете продажи в регионе никотиносодержащих смесей, потребляемых отличным от курения табака способом. Согласно российскому законодательству, в стране запрещена продажа несовершеннолетним снюса (жевательного табака) и насвая. Однако появляются другие некурительные способы потребления никотина, которые не регулируются данным законом.

"Это очень наболевшая и острая тема, нужно очень плотно поработать, не затягивая, и как можно быстрее принять этот законопроект в начале следующего года", - сказал Матушкин.

Теги
РоссияТамбовская область
Реклама на ТАСС
В Волгограде открыли памятник Сталину
Бюст был изготовлен еще при его жизни. В период развенчания культа личности памятник сохранили от уничтожения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС