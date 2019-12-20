Жители Ленинградской области могут бесплатно получить елку к Новому году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Лесничества Ленинградской области готовы бесплатно предоставлять жителям региона елки к Новому году, на человека полагается одно дерево не выше трех метров. Об этом сообщается на сайте Рослесхоза.

"В Ленинградской области вплоть до 10 января можно получить одну ель бесплатно, - с гражданами заключается соответствующий договор купли-продажи с нулевой ставкой. Ограничение - одна елка не выше трех метров на человека", - говорится в сообщении.

Как поясняется на сайте правительства Ленинградской области, для этого жителям нужно определиться, в каком лесничестве им удобнее получить елку и обратиться туда с документами, удостоверяющими личность. С покупателем заключат договор и можно будет выбрать елку на определенном участке.

"Деревья предлагают на участках, предназначенных для сплошной вырубки - по линейными объектам или обочинам дорог", - отметили в правительстве.

В одном из лесничеств ТАСС пояснили, что вырубать и вывозить елки жители должны самостоятельно. В прошлые новогодние праздники жители региона заключили 32 тыс. таких договоров.