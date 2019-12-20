Суд Петербурга выпустил из СИЗО экс-главу департамента "Новатэка" по делу о мошенничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд отказал следствию в продлении меры пресечения бывшему директору департамента инжиниринга и инвестиций "Новатэка" Владиславу Бабийчуку, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, Бабийчуку избран домашний арест.

Изначально следствие полагало, что фигурант причастен к хищению 70 млн рублей. Теперь эта сумма выросла более чем в три раза.

"Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Владиславу Бабийчуку. В представленных материалах не содержится убедительных доводов о том, что иная мера пресечения, не связанная с заключением под стражей, не обеспечит интересы правосудия и надлежащее поведение Бабийчука. Суд следствию отказал, избрав домашний арест по 18 марта 2020 года", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

В конце декабря прошлого года меру пресечения Бабийчуку избирал Никулинский суд Москвы. Позже материалы передали в Санкт-Петербург. Ему инкриминируется совершение преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Следствие полагает, что в период с 2013 по 2016 год Бабийчук, занимая должность директора департамента и инжиниринга ПАО "Новатэк", использовал свое должностное положение. Он, имея корыстный умысел на хищение имущества ЗАО "Тарнефтегаз", создал организованную преступную группу. Совместно с соучастниками обеспечил заключение ряда договоров, один из которых, к примеру, был заключен на сумму 5,6 млрд рублей, а его предметом было выполнение работ по строительству объекта "Обустройства Термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации". Этот договор был расторгнут в 2017 году в связи с неисполнением подрядчиком обязательств.

Следствие считает, что Бабийчук в составе организованной преступной группы внес в акты выполненных работ ложные сведения о якобы выполненных работах по ряду объектов без их фактического исполнения или, завышая объемы фактически выполненных работ. Фигуранты похитили таким образом денежные средства в общей сумме 386 млн рублей.

"Новатэк" является одним из крупнейших независимых производителей природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов, имеет более чем двадцатилетний опыт работы в российской нефтегазовой отрасли.