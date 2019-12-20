В Сочи объявят конкурс на должность главного архитектора города

СОЧИ, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Сочи планируют объявить конкурс на должность главного архитектора города. Об этом сообщил журналистам в пятницу мэр города Алексей Копайгородский.

"Нам нужна светлая голова, человек, который будет понимать уникальность этого города, досконально знать историю: как этот город формировался, какие места создавались, для чего он создавался. Это будет не один человек, это будет команда из пяти человек, которая будет составлять идеологическое ядро, которое будет на основании истории, пожеланий жителей и стратегического развития нашего города создавать единую концепцию", - сказал Копайгородский.

По его словам, к новому архитектору будет большое количество требований и задач, в том числе организация правильной высотности застройки и зонирование зеленой зоны в городе. Кандидатам необходимо будет подать документы в администрацию Сочи.

В настоящий момент ведется работа с крупными городами, в том числе с Москвой, Санкт-Петербургом и Казанью, добавил Копайгородский.