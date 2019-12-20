Стали известны даты проведения VK Fest

"ВКонтакте" и Радио Рекорд объявили даты шестого VK Fest. Фестиваль пройдет 18 и 19 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе социальной сети.

Билеты поступят в продажу 24 декабря, но подписчики сообщества VK Fest получат возможность купить их накануне.

В рамках фестиваля пройдет масштабный лекторий, участие в котором примут известные спикеры. На прошлом мероприятии в числе выступающих были журналист Леонид Парфенов, продюсер Тина Канделаки, кинопродюсер Александр Роднянский и писатель Александр Цыпкин.

Программа VK Fest 2019 будет постепенно анонсирована в официальном сообществе фестиваля.

В 2019 году мероприятие посетили 95 тысяч человек, а прямые трансляции с главными событиями фестиваля посмотрели более 6 миллионов уникальных зрителей.