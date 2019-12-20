{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Стали известны даты проведения VK Fest

Фестиваль пройдет 18 и 19 июля

"ВКонтакте" и Радио Рекорд объявили даты шестого VK Fest. Фестиваль пройдет 18 и 19 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе социальной сети.

Билеты поступят в продажу 24 декабря, но подписчики сообщества VK Fest получат возможность купить их накануне.

В рамках фестиваля пройдет масштабный лекторий, участие в котором примут известные спикеры. На прошлом мероприятии в числе выступающих были журналист Леонид Парфенов, продюсер Тина Канделаки, кинопродюсер Александр Роднянский и писатель Александр Цыпкин.

Программа VK Fest 2019 будет постепенно анонсирована в официальном сообществе фестиваля.

В 2019 году мероприятие посетили 95 тысяч человек, а прямые трансляции с главными событиями фестиваля посмотрели более 6 миллионов уникальных зрителей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Волгограде открыли памятник Сталину
Бюст был изготовлен еще при его жизни. В период развенчания культа личности памятник сохранили от уничтожения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС