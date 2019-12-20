Суд оштрафовал и лишил прав экс-замгубернатора Вологодской области за езду в пьяном виде

ВОЛОГДА, 20 декабря. /ТАСС/. Бывший заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев, отстраненный от работы в сентябре этого года за "нарушение должностной этики", оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен водительских прав на полтора года за вождение в нетрезвом виде. Такое решение вынес в пятницу Вологодский городской суд, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

"Сегодня было вынесено решение Вологодского городского суда, он оставил в силе постановление мирового судьи по судебному участку №67 города Вологды в отношении Олега Васильева. Он признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1. ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишения права управления транспортными средствами на один год и шесть месяцев", - сообщили ТАСС в суде.

Бывший замгубернатора был уличен в правонарушении 7 сентября 2019 года, он управлял в состоянии опьянения собственным автомобилем, добавили в суде.

Васильев - единственный из заместителей губернатора области, кто не вошел в новый состав регионального правительства, сформированного сразу после выборов губернатора в сентябре этого года. Позже куратором социального блока, который находился в ведении Васильева, а затем и заместителем губернатора была назначена руководитель областного департамента социальной защиты населения Лариса Каманина.