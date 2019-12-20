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Дед Мороз раздал уже почти 500 тонн подарков во время декабрьского путешествия по России

Он со своими помощниками преодолел более 50 тыс. км, посетил почти 300 детских учреждений и 300 многодетных и малообеспеченных семей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Всероссийский Дед Мороз во время предновогоднего путешествия по России вручил уже около 500 тонн подарков. Об этом он сообщил в пятницу на пресс-конференции в Санкт-Петербурге, который стал 21-м городом посещения новогоднего волшебника.

"Во время путешествия по России мы преодолели более 50 тыс. км с моими помощниками, посетили почти 300 детских учреждений и 300 многодетных и малообеспеченных семей и подарили общими усилиями почти 500 тонн подарков", - рассказал Всероссийский Дед Мороз.

Он сказал, что передвигается не только на оленях и собачьих упряжках, но и пользуется современными видами транспорта, и даже иногда ездит на самокате. В субботу он прилетит на волшебном самолете на Дворцовую площадь, чтобы официально открыть новогодние торжества в Санкт-Петербурге.

Дед Мороз рассказал, что уже успел посмотреть на новогодние украшения на улицах города, но удивился, что в Петербурге перед зимними праздниками совсем нет снега. Потом он "вспомнил", что петербургские коммунальщики просили новогоднего волшебника, чтобы в городе было меньше снега, потому что они не успевают его убирать. Он спросил у аудитории, как лучше - со снегом или без, и пообещал выполнить погодные пожелания.

"Побольше снега хочется, Дедушка Мороз", - попросил глава городского комитета по культуре Константин Сухенко. "Сегодня начну колдовать и постараюсь, чтобы к Новому году самое волшебное, самое доброе настроение было", - пообещал Дед Мороз.

К Новому году в Санкт-Петербурге готовится более 340 мероприятий в разных районах - уличные гулянья, новогодние представления, спектакли, фестивали, спортивные события, выставки. Ежегодная Рождественская ярмарка открылась 12 декабря на Манежной площади. В Новогоднюю ночь Невский проспект станет пешеходным, основные торжества будут проходить на Дворцовой площади, а в 3 часа ночи с пляжа Петропавловской крепости будет запущен фейерверк.

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РоссияСанкт-Петербург
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