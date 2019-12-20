Грета Тунберг вернулась к пикетам у парламента в Стокгольме

СТОКГОЛЬМ, 20 декабря. /ТАСС/. Грета Тунберг вернулась в Швецию. Теперь ее можно снова увидеть на том же месте перед зданием парламента в центре Стокгольма, где в августе прошлого года она начала проводить одиночные пикеты в защиту климата.

"70-я неделя школьных забастовок. Стокгольм!" - написала Грета в Twitter под фотографией, где она стоит на украшенном праздничной иллюминацией мосту перед риксдагом с плакатом "Школьная забастовка в пользу климата". На этот раз к ней присоединились другие молодые единомышленники с плакатами и транспарантами.

"Люди - это социальные животные, мы подражаем друг другу. Если начать действовать так, словно разразился какой-то кризис, то к этому подключатся и другие", - заявила Грета корреспонденту агентству ТТ по поводу продолжения своей борьбе климат.

Тунберг известна во всем мире как неформальный лидер движения "Школьная забастовка в пользу климата", объединившего тысячи неравнодушных к проблеме глобального потепления молодых людей. Она была выдвинута на Нобелевскую премию мира 2019 года и отмечена рядом других наград. Тунберг стала обладателем звания "Человек года" по версии американского журнала Time.

"Я по-настоящему надеюсь, что это будет что-то означать и для самого движения, ведь именно оно должно быть в центре внимания. Я надеюсь, что это сможет вызвать некое пробуждение и мотивировать еще большее число климатических активистов. Возможно, это также приведет к тому, что слово "климатический активист" уже не будет восприниматься как ругательство, и что свое признание получат еще больше людей", - сказала Тунберг.