Путин признался, что его задела резолюция Европарламента о мировой войне

"Меня несколько удивила, даже немножко задела одна из резолюций последних Европейского парламента от 19 сентября 2019 года о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы. Так написано", - обратился глава российского государства к коллегам по СНГ на неформальном саммите.

Он напомнил, что руководители СНГ "принимали решение, связанное с проведением мероприятий, связанных с окончанием Великой Отечественной войны между Советским Союзом и нацистской Германией , посвященных Победе Советского Союза в этой войне". По его мнению, "для всех нас это особая дата, потому что наши предки, наши деды и отцы положили на алтарь нашего общего тогда Отечества очень много, многие отдали свои жизни". "Фактически каждая семья в бывшем Советском Союзе так или иначе пострадала от того, что произошло со всем миром и с нашей страной", - констатировал Путин.

Он подчеркнул, что лидеры СНГ "всегда вместе стремились обеспечить качество истории, ее правдивость, открытость и объективность". "Это касается всех нас, потому что мы наследники бывшего Советского Союза", - уверен президент РФ.

Российский лидер процитировал резолюцию Европарламента: "Согласно этой бумаге, так называемый Пакт Молотова-Риббентропа поделил Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой войны". "Более того, европейские депутаты требуют от России прекратить усилия, направленные на искажение исторических фактов, на пропаганду тезиса о том, что настоящими зачинщиками войны являются Польша, страны Прибалтики и Запад. Но, по-моему, мы никогда ничего подобного не говорили, что кто-то из этих стран является зачинщиком", - указал Путин.

Он задался вопросом: "В чем все-таки правда?". "Мне захотелось с этим разобраться, поэтому я попросил коллег поднять архивные документы. И когда я их начал читать, мне показалось, что это будет интересно для всех нас, потому что все мы и есть бывший Советский Союз", - обратился президент РФ к коллегам по СНГ. Он подчеркнул, что Пакт Молотова-Риббентропа был далеко не единственным документом, подписанным с фашистской Германией. Он перечислил несколько других документов того времени.

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