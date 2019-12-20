{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин признался, что его задела резолюция Европарламента о мировой войне

Президент отметил, что согласно резолюции, "так называемый Пакт Молотова-Риббентропа поделил Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой войны"
Описание
© Михаил Метцель/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что удивлен и задет резолюцией Европарламента, касающейся причин Второй мировой войны.

"Меня несколько удивила, даже немножко задела одна из резолюций последних Европейского парламента от 19 сентября 2019 года о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы. Так написано", - обратился глава российского государства к коллегам по СНГ на неформальном саммите.

На эту тему

Он напомнил, что руководители СНГ "принимали решение, связанное с проведением мероприятий, связанных с окончанием Великой Отечественной войны между Советским Союзом и нацистской Германией , посвященных Победе Советского Союза в этой войне". По его мнению, "для всех нас это особая дата, потому что наши предки, наши деды и отцы положили на алтарь нашего общего тогда Отечества очень много, многие отдали свои жизни". "Фактически каждая семья в бывшем Советском Союзе так или иначе пострадала от того, что произошло со всем миром и с нашей страной", - констатировал Путин.

Он подчеркнул, что лидеры СНГ "всегда вместе стремились обеспечить качество истории, ее правдивость, открытость и объективность". "Это касается всех нас, потому что мы наследники бывшего Советского Союза", - уверен президент РФ.

Российский лидер процитировал резолюцию Европарламента: "Согласно этой бумаге, так называемый Пакт Молотова-Риббентропа поделил Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой войны". "Более того, европейские депутаты требуют от России прекратить усилия, направленные на искажение исторических фактов, на пропаганду тезиса о том, что настоящими зачинщиками войны являются Польша, страны Прибалтики и Запад. Но, по-моему, мы никогда ничего подобного не говорили, что кто-то из этих стран является зачинщиком", - указал Путин.

Он задался вопросом: "В чем все-таки правда?". "Мне захотелось с этим разобраться, поэтому я попросил коллег поднять архивные документы. И когда я их начал читать, мне показалось, что это будет интересно для всех нас, потому что все мы и есть бывший Советский Союз", - обратился президент РФ к коллегам по СНГ. Он подчеркнул, что Пакт Молотова-Риббентропа был далеко не единственным документом, подписанным с фашистской Германией. Он перечислил несколько других документов того времени.

В новость были внесены изменения (17:00 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Акимов: правкомиссия поддержала снижение допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч
Вице-премьер сообщил, что предложения по ужесточению наказания за превышение скорости представят в 2020 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС