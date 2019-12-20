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Запрет на продажу детям никотиносодержащих смесей включат в законопроект о вейпах

Согласно поправкам, которые в новом году рассмотрят сенаторы, на такую продукцию распространятся те же требования, что и к обычным сигаретам

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Запрет на продажу несовершеннолетним жевательной и сосательной никотиносодержащей продукции включат в законопроект о приравнивании электронных сигарет к обычным при подготовке документа ко второму чтению, поправки будут обсуждаться уже после Нового года. Об этом ТАСС в пятницу сообщил глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, который является автором законопроекта.

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"[Ко второму чтению] будут предложения, которые касаются, прежде всего, распространения запрета на продажу несовершеннолетним жевательных, сосательных никотиносодержащих смесей. Также должны быть учтены предложения, связанные с законом о рекламе, - чтобы на всех этих изделиях, если они будут дальше допущены к торговле, распространялись такие же требования, как к сигаретам (предупреждение о вреде потребления и так далее - прим. ТАСС)", - пояснил Рязанский.

Он добавил, что также планируется поправка, которая будет относить такую никотиносодержащую продукцию к пищевой, чтобы она проходила через систему лицензирования и сертификации. Кроме того, как заявил сенатор, рассматривается вопрос о мерах по досудебной блокировке интернет-сайтов, незаконно распространяющих данную никотиносодержащую продукцию.

Как заявил в пятницу на заседании комитета СФ по социальной политике замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай, запрет на продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним в России должен распространятся наравне с запретом жевательного и сосательного табака. Согласно российскому законодательству, в стране запрещена продажа несовершеннолетним снюса (жевательного табака) и насвая. Однако появляются другие некурительные способы потребления никотина, которые не регулируются данным законом, пояснил замминистра.

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Законопроект, приравнивающий электронные сигареты, вейпы и кальяны к обычным табачным изделиям с точки зрения ограничений на потребление и продажу, прошел в декабре первое чтение. Документ, внесенный группой сенаторов во главе с Рязанским, распространяет штрафы за курение табака в запрещенных местах на электронные сигареты, кальяны и вейпы.

Штраф остается прежним: от 500 до 1 тыс. рублей, при этом за курение кальяна или электронных сигарет на детской площадке придется заплатить от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. Также предусмотрено наказание за несоблюдение ограничений в сфере торговли электронными сигаретами, аналогичное действующим штрафам за такое же нарушение в отношении табачной продукции: для граждан в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

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