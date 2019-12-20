Запрет на продажу детям никотиносодержащих смесей включат в законопроект о вейпах

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Запрет на продажу несовершеннолетним жевательной и сосательной никотиносодержащей продукции включат в законопроект о приравнивании электронных сигарет к обычным при подготовке документа ко второму чтению, поправки будут обсуждаться уже после Нового года. Об этом ТАСС в пятницу сообщил глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, который является автором законопроекта.

"[Ко второму чтению] будут предложения, которые касаются, прежде всего, распространения запрета на продажу несовершеннолетним жевательных, сосательных никотиносодержащих смесей. Также должны быть учтены предложения, связанные с законом о рекламе, - чтобы на всех этих изделиях, если они будут дальше допущены к торговле, распространялись такие же требования, как к сигаретам (предупреждение о вреде потребления и так далее - прим. ТАСС)", - пояснил Рязанский.

Он добавил, что также планируется поправка, которая будет относить такую никотиносодержащую продукцию к пищевой, чтобы она проходила через систему лицензирования и сертификации. Кроме того, как заявил сенатор, рассматривается вопрос о мерах по досудебной блокировке интернет-сайтов, незаконно распространяющих данную никотиносодержащую продукцию.

Как заявил в пятницу на заседании комитета СФ по социальной политике замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай, запрет на продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним в России должен распространятся наравне с запретом жевательного и сосательного табака. Согласно российскому законодательству, в стране запрещена продажа несовершеннолетним снюса (жевательного табака) и насвая. Однако появляются другие некурительные способы потребления никотина, которые не регулируются данным законом, пояснил замминистра.