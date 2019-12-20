В 2019 году Сочи посетили более 6 млн туристов

СОЧИ, 20 декабря. /ТАСС/. Туристический поток в Сочи в 2019 году остался на уровне прошлого года и составил 6,2 млн человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. В летний сезон туристы предпочитают семейный отдых в прибрежной зоне, зимой - активный отдых на горнолыжных курортах, в межсезонье в городе популярен отдых по программам санаторно-курортного отдыха. Также в Сочи активно развивается событийный туризм, здесь ежегодно проходит около 400 различных мероприятий, в том числе Всероссийский фестиваль "Кинотавр", Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", этап автогонок "Формула-1" и другие.

"С начала 2019 года турпоток в Сочи составил 6 миллионов 200 тысяч человек. В целом за 2019 год, по прогнозам администрации города, курорту удастся сохранить показатели прошлого года в 6,5 миллиона туристов", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что традиционно пик потока туристов пришелся на август. Во многих сочинских санаториях показатель загрузки составил 100%. Наименьший турпоток в 2019 году был отмечен в апреле, второй половине октября и в ноябре. Однако и в эти периоды благодаря участию санаториев в программах оздоровления, их средняя загрузка не опускалась ниже 60%.

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов РФ. В сентябре губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что курорты Краснодарского края с начала 2019 года посетили более 13,5 млн человек. Пик популярности региона среди отдыхающих в 2019 году пришелся на летние месяцы, когда на Кубани отдохнули 10,5 млн туристов.