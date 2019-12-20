{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В 2019 году Сочи посетили более 6 млн туристов

В летний сезон туристы предпочитают семейный отдых в прибрежной зоне, зимой - активный отдых на горнолыжных курортах
Описание
© Артур Лебедев/ТАСС

СОЧИ, 20 декабря. /ТАСС/. Туристический поток в Сочи в 2019 году остался на уровне прошлого года и составил 6,2 млн человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. В летний сезон туристы предпочитают семейный отдых в прибрежной зоне, зимой - активный отдых на горнолыжных курортах, в межсезонье в городе популярен отдых по программам санаторно-курортного отдыха. Также в Сочи активно развивается событийный туризм, здесь ежегодно проходит около 400 различных мероприятий, в том числе Всероссийский фестиваль "Кинотавр", Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", этап автогонок "Формула-1" и другие.

"С начала 2019 года турпоток в Сочи составил 6 миллионов 200 тысяч человек. В целом за 2019 год, по прогнозам администрации города, курорту удастся сохранить показатели прошлого года в 6,5 миллиона туристов", - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что традиционно пик потока туристов пришелся на август. Во многих сочинских санаториях показатель загрузки составил 100%. Наименьший турпоток в 2019 году был отмечен в апреле, второй половине октября и в ноябре. Однако и в эти периоды благодаря участию санаториев в программах оздоровления, их средняя загрузка не опускалась ниже 60%.

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов РФ. В сентябре губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что курорты Краснодарского края с начала 2019 года посетили более 13,5 млн человек. Пик популярности региона среди отдыхающих в 2019 году пришелся на летние месяцы, когда на Кубани отдохнули 10,5 млн туристов.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Акимов: правкомиссия поддержала снижение допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч
Вице-премьер сообщил, что предложения по ужесточению наказания за превышение скорости представят в 2020 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС