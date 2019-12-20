Акимов: правкомиссия поддержала снижение допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения поддержала необходимость в перспективе снизить нештрафуемый порог за превышение скоростного режима на дорогах с 20 км/ч до 10 км/ ч. Рассмотрены несколько вариантов ужесточения ответственности за превышение скорости на дорогах, конкретизированы и представлены в правительство они могут быть в 2020 году. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Максим Акимов, возглавляющий правкомиссию.

Среди обсуждаемых мер - повышение штрафов за превышение скоростного режима на дорогах. Кроме того, сказал Акимов, рассматривается идея делегирования полномочий по снижению нештрафуемого порога за превышение скорости на региональный уровень.

"Я рассчитываю, что необходимые законодательные решения примем в течение следующего года, если будем поддержаны. Это тонкий вопрос, он должен приниматься руководством страны и, естественно, законодателей", - подчеркнул он.

Регулирование автобусных перевозок

Акимов сообщил, что правительственная комиссия по безопасности дорожного движения обсудит вопрос регулирования автобусных перевозок в начале 2020 года.

"Первым вопросом следующего заседания в следующем квартале будем смотреть систему регулирования движения автобусов. У нас около 1 млн единиц зарегистрировано, из них лицензии на автомобильные перевозки получили только плюс-минус 300 тыс. Вопрос - чем занимаются все остальные? В каком они состоянии? Где они ездят и на каком основании? Какие современные техсредства надо предусматривать, чтобы автобусы двигались безопасно, как контролировать их маршрут, состояние водителя - все это мы обсудим на следующем заседании", - сказал Акимов.

За январь - октябрь 2019 года число аварий с участием автобусов в России выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщала газета "Известия" со ссылкой на данные официальной статистики ГИБДД. За этот период зарегистрировано почти 5,6 тыс. ДТП с участием автобусов, из них 4,99 тыс. аварий произошло по вине водителей. В результате происшествий погибли 263 человека, более 8,2 тыс. пострадали.

В августе этого года Росстандарт начал массово проверять системы безопасности автобусов категорий М2 и М3 в связи с ростом ДТП с участием автобусов.