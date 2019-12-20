Twitter удалил почти 6 тыс. аккаунтов, связанных с властями Саудовской Аравии

ТАСС, 20 декабря. Модераторы сервиса микроблогов Twitter удалили почти 6 тыс. аккаунтов, связанных с информационной кампанией властей Саудовской Аравии. Об этом сообщается в официальном заявлении, размещенном в пятницу в микроблоге сети.

"Сегодня мы публикуем информацию о 5929 учетных записях, которые мы удалили в связи с нарушением политики нашей платформы по борьбе с манипуляциями. Тщательное расследование, проведенное нашей командой, позволило установить связь между этими аккаунтами и прогосударственной информационной кампанией, проводимой в Twitter Саудовской Аравией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что удаленные учетные записи являлись "центральным звеном" сети, состоящей из более 88 тыс. аккаунтов, которые распространяют спам и продвигают выгодные для саудовских властей сообщения.