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Twitter удалил почти 6 тыс. аккаунтов, связанных с властями Саудовской Аравии

Отмечается, что удаленные учетные записи являлись "центральным звеном" сети, которая распространяла спам и продвигала выгодные для саудовских властей сообщения

ТАСС, 20 декабря. Модераторы сервиса микроблогов Twitter удалили почти 6 тыс. аккаунтов, связанных с информационной кампанией властей Саудовской Аравии. Об этом сообщается в официальном заявлении, размещенном в пятницу в микроблоге сети.

"Сегодня мы публикуем информацию о 5929 учетных записях, которые мы удалили в связи с нарушением политики нашей платформы по борьбе с манипуляциями. Тщательное расследование, проведенное нашей командой, позволило установить связь между этими аккаунтами и прогосударственной информационной кампанией, проводимой в Twitter Саудовской Аравией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что удаленные учетные записи являлись "центральным звеном" сети, состоящей из более 88 тыс. аккаунтов, которые распространяют спам и продвигают выгодные для саудовских властей сообщения.

Теги
Саудовская Аравия
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