МВД предложило увеличить до 30 дней срок принятия решения о судьбе изъятого ребенка

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. МВД России предлагает увеличить с семи до 30 дней срок принятия решения о дальнейшем жизнеустройстве ребенка после изъятия его из неблагополучной семьи. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, также ведомство предлагает наделить их полномочиями по изъятию ребенка из неблагополучной семьи, если ему угрожает опасность.

"МВД России предлагает считать лишение родительских прав крайней мерой семейно-правовой ответственности. По мнению ведомства, необходимо разработать многоступенчатую систему мер помощи таким семьям в целях возвращения ребенка при улучшении семейной обстановки, в связи с чем также предлагается увеличить срок принятия решения о дальнейшем жизнеустройстве ребенка с 7 до 30 суток", - говорится в сообщении.

В МВД также предложили дать полицейским право изымать ребенка из неблагополучной семьи, в случае угрозы его жизни. "В настоящее время порядок экстренного реагирования полицейских на данные случаи не урегулирован. В связи с этим МВД России предлагает проработать вопрос по закреплению в пункте 3 статьи 77 Семейного кодекса РФ права должностного лица правоохранительных органов, обнаружившего ребенка, находящегося в семье в условиях реальной опасности для его жизни и здоровья, на его временное изъятие из семьи и помещение в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. При этом предусмотреть незамедлительное информирование органов опеки и попечительства и органов прокуратуры", - сказали в МВД.

В настоящее время ведомство пока не разработало соответствующий законопроект.